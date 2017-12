Segunda AVG, llamado de atención a Veracruz: abogados

La segunda Alerta de Género emitida para Veracruz indica que no se han realizado las labores de prevención del delito, de procuración de justicia, atención a las víctimas o a familiares de las víctimas.



El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, mencionó que es un llamado para establecer mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres.



Además establece un apartado especial para las periodistas debido a la condición de riesgo del estado de Veracruz para los trabajadores de la comunicación.



"Veracruz es un estado en donde las muertes de las mujeres es algo de llamar la atención y muchos grupos de la sociedad civil organizada estuvieron solicitando la declaración de la alerta de género. Este proceso es una especie de reconocimiento de lo que está pasando en el estado y se prenden focos ámbar en distintos organismos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía tiene que tomar medidas y el Gobierno del Estado debe hacer una serie de cosas y la Secretaría de Gobernación proporciona recursos para lo que es la prevención del delito y la procuración de justicia en estos temas".



La segunda alerta no contempla sanciones contra las autoridades, pues es un llamado a mejorar mecanismos de protección, sin embargo, muchas veces es mal interpretado y los gobiernos lo toman a mal.



"Vemos hoy que los colectivos siguen en la búsqueda de cuerpos, vemos que los feminicidios siguen dándose, vemos que hay sectores vulnerables en la población, vemos el acoso contra las mujeres, la violencia contra las mujeres continúan y esta segunda alerta es un llamado de atención, no hay ninguna sanción para las autoridades, pero es un llamado de atención serio. Es un jalón de orejas para nuestras autoridades porque tenemos que seguir trabajando en la protección de todas las conductas que impliquen violencia en contra de las mujeres".



Recordó que el estado debe garantizar los derechos humanos y proteger a las mujeres en todos los ámbitos y la Secretaría de Gobernación se encuentra al pendiente de las acciones que se realizan en Veracruz.