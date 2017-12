Se ausentan las piñatas de posadas en el Sur de Veracruz; venta se desploma un 50 por ciento

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-14-19:10:23 Coatzacoalcos La venta de piñatas ha disminuido en un 50%.

En un 50% han disminuido la venta de piñata debido a la crisis económica, afectando a comerciantes que cada año se colocan en los mercados de Coatzacoalcos esperando la temporada decembrina.



A comparación de años anteriores las comercialización se ha estancando y ni siquiera han logrado recuperado la inversión que hicieron para esta temporada.

Pese que los precios oscilan desde los 100 hasta 250 pesos la gente opta por regatear a los costos.



“La venta va más o menos, nosotros hicimos 100 piñatas y solo he vendido 20, es que la gente quiere que se lo demos barato, no he recuperado ni lo que invertí” dijo Leticia Juárez, comerciante.



Sin embargo, los vendedores no pierden la esperanza de que a partir del 16 al 31 de este mes, la gente acuda a comprar.



“Esperamos que desde el 16 haya venta, esperamos que esas fechas empiecen las ventas fuertes, porque ya después del 31 todo vuelve a la normalidad”, comentó Pola del Socorro Rodríguez, opinó otra comerciante.