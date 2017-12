Empresas siguen reportando pésimos salarios al seguro: IMSS del Sur de Veracruz

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-14-19:02:30 Coatzacoalcos “Ése es un tema importante al que hay que darle difusión, le pedimos a los trabajadores que hagan bien la revisión (salarial), hemos tenido casos y es triste cuando vienen por accidente y tienen un riesgo de trabajo, una incapacidad o una pensión, pero aparecen con un salario menor y es cuando se ven afectados… lo que queremos hacer énfasis es en la situación que se está dando, que sí se presenta” JOSÉ ADOLFO RAMÍREZ GUILLEMÍN SUBDELEGADO DEL IMSS EN LA ZONA VERACRUZ-SUR

En pleno 2017 todavía existen empresas que reportan salarios bajos a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como aquellas que no afilian a sus empleados, reveló José Adolfo Ramírez Guillemín, subdelegado del IMSS en la zona Veracruz-Sur.



“Ése es un tema importante al que hay que darle difusión, le pedimos a los trabajadores que hagan bien la revisión (salarial), hemos tenido casos y es triste cuando vienen por accidente y tienen un riesgo de trabajo, una incapacidad o una pensión, pero aparecen con un salario menor y es cuando se ven afectados”, externó Ramírez Guillemín tras un encuentro con reporteros de la fuente.



Aunque el funcionario no precisó cifras sobre las empresas que incurren en esta arbitrariedad, indicó que está situación ocurre en todo tipo de giro, reconociendo que se aplican tanto sanciones administrativas como económicas a las instituciones que incurren en esto.



“Estamos en ello (el recuento de casos) y próximamente podríamos hablar... hemos detectado algunos puntos, no les podría dar números… tenemos nuestra plataforma, ahí pueden ellos (los trabajadores) checar y revisar de manera que puedan corroborar lo que están percibiendo y lo que realmente les están registrando, o pueden venir a nuestra Subdelegación y con gusto los vamos a atender”, refirió el subdelegado de la zona Veracruz-Sur del IMSS.



En cuanto a las empresas que no aseguran a sus trabajadores ante el IMSS, José Adolfo Ramírez exhortó a los empleados a denunciar ante el instituto esa situación ya sea de manera formal o anónima, pero siempre acompañado de un oficio en el que se explique la situación.



“Recibimos las denuncias en nuestra oficialía de partes y las canalizamos a nuestros diferentes departamentos…son diferentes tipos de sanciones… lo que queremos hacer énfasis es en la situación que se está dando, que sí se presenta”, expresó.



Sobre la situación de los ayuntamientos que sostienen adeudos con el IMSS indicó que esta información es confidencial, mientras que de las metas de recaudaciones y afiliaciones añadió que aún están por cerrar, por lo que en breve se darán a conocer la cifras.



Por último, el subdelegado del IMSS comentó que en cuanto al tema de la nueva unidad médica familiar será el delegado Jorge Tubilla Velasco quien brinde la información, mientras que en de las Zonas Económicas Especiales no se ha tenido acercamientos con las autoridades, aunque esto genera altas expectativas para la dependencia.





Consulte sus semanas cotizadas y salario en:

http://www.imss.gob.mx/node/73992