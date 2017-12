En pie la penalización del aborto en Veracruz: PAN

El PAN, grupo mayoritario en el Congreso del Estado, no cambiarán su postura en contra de la interrupción legal del embarazo pese a que la Conavim decretó la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado.



Así lo aseveró el coordinador de Grupo Legislativo del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, luego de que el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación lanzó la segunda AVG para Veracruz.



Hernández apeló a la autonomía del Poder Legislativo, subrayando que la Alerta no los obliga a legislar en la materia.



“La autonomía del poder legislativo es única y tiene que ser respetada (…). Ya se determinó una vez la voluntad de los diputados y no creo que cambie”, declaró en entrevista.



Insistió que en caso de que se presente un nuevo proyecto en los próximos meses seguramente este sería desechado.



“No es nada vinculante, no nos obliga a que tengamos que legislar, son recomendaciones y las tomaremos en cuenta; sin embargo ya hubo una primera votación en donde el Congreso ya emitió su voluntad y ya sabemos que es un poder autónomo y colegiado”.



Recordó que luego de que se dictaminó en sentido improcedente el proyecto para modificar el Código Penal y permitir la interrupción legal del embarazo este se sometió ante el pleno y fue votado a favor, aunque sin la presencia de las fracciones de Morena y del PRI en el pleno.



Cabe mencionar que dicha AVG es la segunda, luego de que Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decretó una por violencia feminicida en 11 municipios del estado en noviembre de 2016.