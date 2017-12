Colegio de Xalapa es una 'bomba de tiempo'; maestros ocultaron conato de incendio, denuncian padres Tweet Padres de familia del Colegio Atenea Animas, denunciaron que la institución no cuenta con las medidas de seguridad y de protección civil adecuadas para el resguardo de sus menores hijos Xalapa - 2017-12-14 12:13:10 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-14-18:55:28 Xalapa Padres de familia denunciaron que el colegio Atenea Ánimas Xalapa no cuenta con las medidas mínimas de seguridad o de protección civil (Foto: Internet) Padres de familia del Colegio Atenea Animas, denunciaron que la institución no cuenta con las medidas de seguridad y de protección civil adecuadas para el resguardo de sus menores hijos.



Preocupados, denunciaron que este miércoles se presentó un conato de incendio en uno de los cuartos de servicio de la escuela ubicada en el fraccionamiento Diamante Ánimas, en donde se percataron que los extintores se encontraban caducos.



Denunciaron que los maestros amenazaron con expulsar a los menores que ahí estudian, si es que daban a conocer el siniestro que pudo poner en riesgo sus vidas.



La mañana de este jueves una comisión de padres de familia acudió a la Secretaría de Educación de Veracruz, para solicitar que se lleve a cabo una revisión por parte de la brigada de Protección Civil.



Las madres de familia omitieron revelar sus nombres por temor a represalias en contra de sus menores hijos.



