Apatía de Nogales retarda solución ante disputa del manantial de Piedra Gacha

Por desinterés de autoridades de Nogales, el conflicto de la disputa del manantial de Piedra Gacha, ubicado en la Carbonera, que abastece a más de 4 mil familias, será heredado a la próxima administración reconoció el Director Jurídico del ayuntamiento de Nogales, Próspero Acevedo de la luz.



"No se pudo porque no hubo interés del ayuntamiento porque se mejorara el servicio, aclarando también que la captación del cobro de agua no ingresa al ayuntamiento, porque ese manantial es administrado por un consejo y la captación de recursos es para el consejo ciudadano que el pueblo elige" señaló.



Dijo que en este manantial existe un proyecto para su rescate y operación que se traduciría en mejor servicio de agua potable para la población, sin embargo es administrado por un grupo de ciudadanos por usos y costumbres, pese a que la concesión del manantial es del ayuntamiento y existe una escritura que avala la propiedad, pero un grupo de ciudadanos hace uso de este espacio al estar en una propiedad privada.



"Es grave, porque la población no hace consciencia de la importancia de cuidar esa concesión y darle mantenimiento, pues la escritura claramente dice que es del ayuntamiento y con ello cuando hay una afectación el municipio no le invierte porque los recursos se van al consejo" añadió.



Mencionó que existe un proyecto para regular la operación de este manantial, pero no se ha autorizado por el cabildo, ni enviado a la gaceta oficial para delimitar las actividades de cada parte involucrada, ya que el tanque de agua de captación del vital liquido que data del 2002 es operado por los vecinos, pero insistió pertenece al municipio su regulación.