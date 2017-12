Embargan a La Opinión de Poza Rica

La Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado procedió al embargo de bienes y cuentas bancarias al periódico "La Opinión" para exigir el pago de sueldos y prestaciones económicas de 22 personas que fueron despedidas injustificadamente.



La tarde de este miércoles 13 de diciembre del 2017, los funcionarios entregaron el oficio de requerimiento de pago para asegurar los salarios "caídos" de los ex empleados que despidieron hace casi dos años.



El juicio de demandas laborales fueron ganadas por los ex trabajadores luego de que funcionarios de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado ratificaran que "La Opinión" despidió ilegalmente a sus colaboradores, declaró el abogado de los ex empleados, Candelario García Urbina.



En el año 2015, los directivos de "La Opinión" despidieron desde el director general, jefe de redacción, al encargado de publicidad, reporteros y fotógrafos. Los perjudicados demandaron a la empresa el finiquito por despido injustificado, salarios caídos, vacaciones, prima de antigüedad, horas extras y fondo de ahorro.



Algunos de los ex empleados tenían más de 40 años de antigüedad, otros de 15 a 20 años. Por lo que procedieron a embargar los bienes, cuentas bancarias y activos físicos que se encuentran en el edificio.



"Como los directivos de La Opinión no están pagando a los trabajadores esa cantidad, entonces los empleados haciendo uso de su derecho laboral, están señalando la cantidad de embargo por 10 millones de pesos", expuso el litigante mientras arribó al edificio del periódico ubicado en la colonia Tajín de Poza Rica.