Niega Hipólito tener informes de primera mano sobre feminicidio

Jesús Ruiz/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-14-03:04:22 Xalapa

El alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reculó y ahora señala que no tiene información de primera mano en torno al caso de la joven Magaly Hernández, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la colonia Lomas del Seminario el pasado 5 de diciembre.



Por esta razón se negó a declarar ante la Fiscalía General, afirmando fue citado en calidad de imputado en torno a dicho caso.



Señaló que a través de un ofició pidió esclarecer esta situación a la Fiscalía Regional de la zona Centro-Xalapa, ya que como acusado no acudirá a declarar.



A través de su abogada, Rodríguez Herrero no descartó acudir a declarar en otra ocasión, solo de esclarecerse la forma en que fue convocado a declarar.



Al respecto, Andrea Doria Ortiz Aguirre, defensora del edil electo, aseveró que se está violando el debido proceso, ya que se le citó en torno a los artículos 116, 117, 141, 142, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que hacen referencia a los Derechos y Obligaciones que tiene una persona con el carácter de imputado.



Refirió que por esta razón se presentó un documento pidiendo a la fiscalía aclarar con qué carácter se pide la comparecencia de su cliente, ya que los efectos jurídicos de acudir ante la Unidad de Atención temprana en carácter de testigo o de imputado “distan mucho”.



Por su parte, Rodríguez Herrero dijo que la declaración por la que fue llamado fue producto de información que recibió a través del mensaje de un vecino suyo.



“Es una nota que compartió un vecino (…), la buscamos en internet y aquí está; lo único que hice fue comentar esa nota, ya ni siquiera esa libertad tenemos”, justificó.



Detalló que se trata de una publicación del reportero Salvador Hernández Medina el 24 de junio del año 2015, en la que se refiere que hay indicios de que “un psicópata” está cometiendo feminicidios en la zona del Santuario de las Garzas.



“La declaración que hice fue comentando esa nota, una nota que me compartió un amigo y ahora veo que desde el 2015 se sabe de esto, que hay la sospecha, elementos o indicios de que se trata de un psicópata, eso fue todo lo que yo dije”, reiteró.



Finalmente, el alcalde electo dio desconocer si el citatorio de la Fiscalía es porque está mal informada o porque quiere hacerle perder el tiempo.