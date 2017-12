Aparatoso accidente en Texistepec; dos jóvenes graves

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-14-02:26:29 Texistepec

Dos jóvenes gravemente lesionados y daños materiales, es el saldo de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la tarde de este miércoles en la entrada a la población de Texistepec, indicando que un abuelito al volante no respetó la preferencia e impactó a dos motociclistas que viajaban a exceso de velocidad.



El aparatoso accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 18:00 de este miércoles en el cruce de la calle Enríquez y Camino a la Ex CEDI, por donde circulaban a exceso de velocidad dos jóvenes en una motocicleta Italika color rojo, sin placas de circulación, cuando de pronto les salió al paso un auto Jetta color rojo.



Al ver que el auto se les apareció, los jóvenes intentaron esquivar el golpe pero fue imposible chocando con la parte delantera del auto, quedando el auto destrozado y la motocicleta también mientras que los jóvenes literalmente salieron “volando” para caer aparatosamente en el pavimento, golpeándose fuertemente la cabeza y partes del cuerpo, toda vez que no portaban casco de seguridad.



Uno de los jóvenes quedó en estado inconsciente mientras que el otro se quejaba de fuertes dolores en la cabeza, siendo trasladados por personal de la policía local hacia el hospital regional Oluta-Acayucan, donde quedaron bajo observación médica, mientras que al punto se trasladaban agentes de tránsito para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades, pues unos decían que el sexagenario, era el responsable mientras que otros le echaban la culpa a los jóvenes motociclistas por conducir a exceso de velocidad