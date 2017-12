En agonía sitios arqueológicos de Acayucan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-14-02:08:58 Acayucan Alfredo Delgado Calderón acusó que el desarrollo urbano está acabando con los últimos vestigios arqueológicos. Aquí junto con la AC Laguna de los Cerros

Aunque Acayucan en los últimos años ha sido el centro político rector más importante de la zona sur, el desarrollo urbano ha acabado con más de 3 mil años de historia, dijo el antropólogo Alfredo Delgado Calderón al afirmar que es importante que se tome en cuenta los últimos vestigios arqueológicos que existen en este municipio.



Señaló que el desarrollo urbano no solo ha acabado con el centro político y ceremonial de importancia que fue Acayucan, si no en otros municipios ya no hay nada como en el caso de Texistepec, que se fundó sobre un sitio arqueológico que ya no existe, o como Jáltipan, en el que se arrasó con todo para dar paso a estacionamientos para patrullas.



“Jáltipan arrasó con otro sitio arqueológico que fue muy importante y solo conserva un montículo que se llama Cerro de la Malinche y que está muy deteriorado. Se lo han ido comiendo pedazo a pedazo, ¿para qué?, para obras inmediatas que no representan nada, para hacer un estacionamiento para las patrullas de la policía, para hacer un tanque de agua ¿y qué están haciendo?, están destruyendo vestigios de dos mil o tres mil años”, acusó.



“Acayucan afortunadamente a las afueras, afortunadamente tiene acá en las afueras, otro sitio arqueológico, el de las arboledas. Teníamos uno en el centro, que también se destruyó, los montículos que teníamos en el centro también desaparecieron, porque Acayucan fue un centro ceremonial importante, sin embargo, destruimos todos esos vestigios. Todavía quedan las arboledas que en algún momento se iba a tirar todo eso para hacer un fraccionamiento.



Por lo menos 1700 años de historia se iban a perder, afortunadamente hubo quien paró esas obras, el INAH mandó a investigadores, se hizo el rescate arqueológico y hoy sabemos que ese sitio, se fundó hace el 600 después de Cristo, que tuvo su auge hasta el 900, que tuvo sus influencias hacia el centro.



Se rescató por lo menos el centro de ceremonial, una serie de plazas, con un patrón de asentamientos muy interesante, que falta estudiar aún a qué cultura pertenencia”, comentó.



“Muchos dirán son montículos, son cerros de tierra que no tienen ninguna importancia, que no son pirámides como Tajín, pero no había piedra aquí, no se construían piedra, pero hay situaciones muy importantes que hay que preservar”, subrayó.



Delgado Calderón, quien es investigación de la UV y del INAH, dio una plática previa a que la Asociación Civil Laguna de los Cerros recibiera el título de coadyuvante del INAH en Acayucan.