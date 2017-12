Homologa CAEV en Río Blanco tarifas de descuento

El jefe de la oficina del agua, dependiente de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), José Luis Monterd Real, dio a conocer que en la reunión de consejo que sostiene la CAEV trimestralmente, acordaron que a las cámaras inmobiliarias y asociaciones civiles se les modificara la tarifa de un 75 por ciento de descuento que recibían a un 50 por ciento homologándolo con la de los jubilados.



El jefe de la oficina de agua de la CAEV en el municipio, añadió que la tarifa del agua no sube por tercer año consecutivo y a pesar de esto no descartó que se presenten algunas manifestaciones por parte de algunos inconformes, pero aseveró que esta indicación que recibió de Xalapa no es negociable.



José Luis Monterd indicó que son alrededor de once cámaras inmobiliarias con un padrón de usuarios de mil 998 integrantes que en su momento pagaron algunos 400, 430 y hasta 470 pesos, y ahora con el descuento del 50 por ciento estarán pagando 684 pesos; asimismo dijo que este acuerdo que tomaron en las oficinas de Xalapa se debe a que están pensando realizar el cambio de infraestructura de las líneas, ya que el 70 por ciento de la tubería es de asbesto y esto es como si una persona tuviera osteoporosis, que con cualquier mal movimiento se sufre una grave pérdida de agua.