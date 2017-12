No descartan alianza PES-Morena-PT en Veracruz Tweet Luego que las dirigencias nacionales firmaron la coalición “Juntos haremos historia”, el líder en Veracruz del PES, Gonzalo Guizar Valladares, dijo no se descarta que esta alianza también se celebre en Veracruz Xalapa - 2017-12-13 15:03:16 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-13-21:04:45 Xalapa EL dirigente en Veracruz de Encuentro Social, Gonzalo Guizar, no descartó una posible alianza con Morena y el PT tras firmarse el acuerdo a nivel nacional Luego que las dirigencias nacionales de los partidos del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social, firmaron la coalición “Juntos haremos historia”, el líder en Veracruz del PES, Gonzalo Guizar Valladares, dijo no se descarta que esta alianza también se celebre en Veracruz.



Entrevistado en el noticiero de radio de cobertura estatal Uninoticias, el diputado federal, dijo que se celebrarán reuniones con los dirigentes estatales de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Partido del Trabajo Vicente Aguilar Aguilar, para analizar llevar a cabo esta coalición también en la entidad veracruzana.



“No hay descarte para hacerlo de manera global a nivel local, como en el estado de Veracruz que hay elecciones locales, no se descarta esa posibilidad que está muy cercana”.



Dijo que el diálogo y la comunicación con sus pares estatales es un tema obligado, una vez que es parte de la política que viene, sin embargo que aún no tienen la fecha y tampoco han tenido contacto con la estructura tanto del PY como de Morena.



Guizar Valladares, mencionó que desde un inicio se descartó realizar una coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero que se platicó con el Frente Ciudadano y Morena por lo que se decidió ir con esta última opción.



Expuso que son un partido abierto a expresiones más que ideológico, lo que buscan es un cambio de régimen, ya que han escuchado “la voz del pueblo” y ellos dicen que están hartos de lo que está pasando en el país. “Estamos participando en un cambio de gobierno que va a ser para bien de la sociedad”.



El diputado federal sureño, se pronunció porque habrá una gran movilización social, ciudadana con estrategias electorales suficientes porque lo único importante es sacar adelante la coalición.



Cabe hacer mención que este miércoles los dirigentes nacionales de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Partido del Trabajo, Alberto Anaya y del Encuentro Social, Hugo Eric flores, signaron la alianza “Juntos haremos historia”.

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario Morena, PT y PES firman coalición rumbo a la elección presidencial 2018