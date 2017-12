Cables asesinos en Mundo Nuevo: eran para ‘blindar’ al pueblo y acabaron con la vida de un obrero

Gerardo Enríquez/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-13-02:40:03 Coatzacoalcos Este es el cable de acero ubicado en la llamada ruta de escape en Mundo Nuevo con el que se impactó el joven Mario Xolo, quien viajaba en una moto la noche del pasado sábado. El Cable no tenía ningún señalamiento preventivo que alertara de su presencia Unos cables de acero que fueron colocados por instrucciones de la Agente Municipal Mayra Gutiérrez Cruz y un grupo de vecinos para “blindar” las salidas del pueblo por la ola delictiva, provocaron la muerte del humilde obrero Mario Xolo Sánchez de 24 años de edad, quien pereció al impactarse contra los cables cuando en compañía de un amigo se dirigían a su domicilio en el poblado La Esperanza, perteneciente a este municipio, la noche del pasado viernes.



Según informes al respecto, los jóvenes que viajaban en una motocicleta habían salido de su trabajo en una bodega que la empresa CMYS que trabaja para Inhophos tiene en la congregación de Mundo Nuevo y se dirigían a su domicilio en el poblado La Esperanza, por lo que tomaron la llamada ruta de escape en esa congregación para salir a la carretera a Villahermosa.





CABLES DE ACERO, SIN SEÑALAMIENTOS



Sin embargo, debido a la oscuridad de la noche, la lluvia que caía en ese momento y principalmente a la falta de señalamientos preventivos que alertaran sobre la presencia de un cable de acero en la llamada ruta de escape de Mundo Nuevo poco antes de las vías del tren, ocasionó que el joven se impactara contra el cable, ocasionándose lesiones y una profunda herida en la garganta, pues el cable de acero casi lo degolló, mientras que su amigo y compañero de labores Gamaliel Pascual que iba en la parte trasera de la moto resultó con lesiones aunque para su fortuna no de gravedad.



El joven Mario Xolo aún herido de gravedad alcanzó a caminar unas dos cuadras, hasta llegar a una tiendita en donde pidió auxilio a unos vecinos de Mundo y en un papel pues ya no podía hablar, escribió sus datos generales, el nombre y celular de su familia para que le avisaran y como a la hora del accidente llegó la Cruz Roja quien lo trasladó al Seguro Social de Coatzacoalcos.





EN EL IMSS TARDARON PARA ATENDERLO



De acuerdo con el señor Eleuterio Xolo,, quien vive en el poblado La Esperanza, luego de ser avisado del accidente que había tenido su hijo, se trasladó al Hospital del Seguro Social llegando como a las 22:30 horas de ese mismo día viernes, encontrándose a su hijo en la sala de espera sin poder ser atendido por que según no había camas disponibles, por lo que le suplicó al personal médico de esa institución que atendieran al joven que iba muy mala, debido a que ya había perdido mucha sangre a causa de la herida y el tiempo que pasó sin que fuera auxiliado.



Fue hasta como a las 12:00 del día cuando por fin pasaron al paciente a cirujia y como a las 01:30 o 2 de la mañana, lo pasaron a Terapia Intensiva, pero minutos después le dieron la fatal noticia de que había fallecido, a causa de las lesiones que sufrió con el cable de acero que prácticamente le destrozó la tráquea.





SE DESPIDIO DE SU FAMILIA ESCRIBIENDO EN LA PALMA DE SU MANO



El joven Mario Xolo fue un hombre responsable, apegado a su familia y hasta el último momento de su vida, su preocupación principal fue su esposa y sus hijos de 5 años, 2 y 6 meses de nacido, con quienes compartía una humilde vivienda en el mismo terreno, donde viven sus padres en el ejido La Esperanza, perteneciente a este municipio.



En la palma de su mano y quizás presintiendo que la muerte estaba cerca, Mario pidió un lapicero en la sala del IMSS en donde se encontraba a la espera de ser atendido y escribió lo siguiente en la palma de su mano izquierda: “Amo a mi familia, cuiden de mis hijos, los amo”.



El trabajador Mario Xolo falleció la madrugada del pasado sábado y el lunes fue sepultado en el Panteón del ejido La Esperanza, ante el llanto y dolor de sus padres y esposa, quienes aún no acaban de comprender la tragedia que les arrebató a su hijo.



La familia que es bastante humilde, pide que se haga justicia y se castigue a quien o quienes resulten responsables de haber colocado el cable de acero el cual no tenía ningún tipo de señalamiento que alertara sobre su presencia en la calle en donde ocurrió el accidente la noche del lunes pasado.









AGENTE MUNICIPAL Y VECINOS, RESPONSABLES



La Agente Municipal de Mundo Nuevo Mayra Gutiérrez Cruz, su “asesor” Raúl Vertíz Hernández y un sujeto de nombre Víctor, son los responsables de colocar cables de acero en las principales entradas y salidas de la congregación, con el pretexto de “blindar” el pueblo de los delincuentes, sin embargo ahora les podría resultar responsabilidad penal tras la muerte de un infortunado obrero, que se impactó contra el cable de acero instalado en la llamada “ruta de escape” rumbo a las vías del tren.



Desde hace meses, la agente municipal y Raúl Vertiz, junto con algunos personajes de Mundo Nuevo, acordaron entre ellos que iban a “blindar” las entradas y salidas y mandaron a colocar cables de acero en las entradas principal sobre la calle Lázaro Cárdenas a un costado de la Secundaria y al final de la avenida 18 de Marzo, poco antes de llegar a las vías rumbo a Etileno XXI.



Los cables de acero se colocan a las 20:00 horas y se levantan a las 05:00 de la mañana del día siguiente; según los que encabezan este movimiento, la colocación de dichos cables ha permitido reducir los índices delictivos en la congregación y frenar los delitos, principalmente el robo con violencia que afectaba a los mismos vecinos de la comunidad que eran víctima de los delincuentes.



Sin embargo, dichos cables de acero no tenían señalizaciones ni nada que alertara sobre su presencia, por lo que fueron varios los accidentes que se produjeron con automovilistas, principalmente en el cable colocado en la vía de escape, el cual estaba completamente oscuro casi saliendo de una pequeña curva, lo que ocasionó el accidente del pasado viernes que finalmente costó la vida del trabajador Mario Xolo, el cual se impactó contra el cable de acero cuando viajaba en una motocicleta rumbo a su domicilio en el ejido La Esperanza.