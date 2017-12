Tras amenazar a alcaldes, gobernador pide unidad

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-13-02:15:05 Acayucan El gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares estuvo en Soconusco para supervisar los trabajos de reparación del camino Acayucan-Soteapan

A 24 horas de haber advertido a los Presidentes Municipales de Morena, sobre la posibilidad de retirarles la seguridad si no suscriben un convenio de colaboración con su gobierno en esa materia; el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares expuso en Soconusco, ante alcaldes electos y en funciones de los municipios de Soteapan, Tatahuicapan, Soconusco y Acayucan; que Veracruz requiere de unidad sin importante de qué color o partido sean.



“Veracruz no es un estado dividido por banderas, colores o partidos, los partidos funcionan y sirven el día de las elecciones, después debemos unirnos todos, sin importar a qué color seamos, a qué partido militemos, nos debemos sumar para construir un Veracruz distinto y mejor”, sostuvo.



Yunes Linares, quien estuvo en el fraccionamiento Santa Cruz, del municipio de Soconusco para supervisar los trabajos de rehabilitación de 1.2 kilómetros de la carretera Acayucan-Soteapan; señaló que el “2018 será un gran año para Veracruz, es un año en el cual podremos disfrutar de mejores condiciones de seguridad, como consecuencia que estamos haciendo y de la gran coordinación que tenemos con el gobierno federal”.



Anunciando acciones de gobierno que habrán de generar mejor infraestructura social, empleo, hospitales y servicios de salud y educación, Miguel Ángel Yunes Linares dijo que antes de finalizar el 2017 se estará lanzando una licitación por mil cien millones de pesos para la reconstrucción y rehabilitación de caminos y carreteras estatales.



Esta inversión, dijo, permitirá la reparación del camino Oluta-Acayucan, además de que ya se trabaja en la rehabilitación de una parte del camino que va de San Angel a El Zapote y en cuanto a la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, en colaboración con el Gobierno federal, se realiza la reparación del cuerpo A que será este año y en el otro, el llamado cuerpo B.



Por igual en Coatzacoalcos se invierten 400 millones de pesos en un hospital de especializadas que solo atenderá a mujeres.



Ante de estar en Soconusco, el gobernador estuvo en las instalaciones deportivas de El Greco, que fue inaugurada el día de ayer junto con el alcalde Marco Antonio Martínez Amador.



En el evento realizado en Soconusco, además de los Presidentes Municipales electos y actual de Acayucan, lo estuvieron los de Tatahuicapan, Soteapan y Soconusco. De éste último municipio, el licenciado Rolando Sinforoso Rosas no pertenece a la alianza PAN-PRD, si no que surgió del partido Movimiento ciudadano, el cual a nivel nacional ya es parte de un frente político nacional con las dos organizaciones políticas antes mencionadas.





REHUYE A LA ENTREVISTA



El gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares rehuyó una vez más a la entrevista con periodistas locales.



-¿Cuál será la relación de su gobierno con los alcaldes de Morena y el partido para el próximo año?... “Ya di mi punto de vista” dijo.



-Morena considera que sus alcaldes están siendo amenazados con retirarles la seguridad si no firman el convenio con el gobierno del Estado, ¿Qué respuesta les daría?... “Ninguna” respondió para luego seguir caminando a paso veloz por el centro deportivo El Greco, junto al alcalde Marco Antonio Martínez Amador y quien será su suplente, Cuitláhuac Condado Escamilla.