Costará 30 mdp a Acayucan el regreso de la Municipal

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-13-02:10:59 Acayucan Marco Antonio Martínez dijo que el próximo gobierno deberá sacrificar una obra para invertirla en seguridad

En tanto que el Presidente Municipal electo, Cuitláhuac Condado Escamilla, anunció que del presupuesto 2018 se tomarán aproximadamente 30 millones de pesos para el retorno de la Policía Municipal a Acayucan, el alcalde actual, Marco Antonio Martínez Amador dijo que aunque el presupuesto para el próximo año será mayor en un diez por ciento, se necesitará sacrificar alguna obra para poder solventar los gastos que representará que el gobierno municipal asuma el gasto en materia de seguridad.



Entrevistados al respecto y por separado, el alcalde Marco Antonio Martínez Amador dijo que, ya hay una primera remesa de 20 elementos que habrán de ser parte de la Policía municipal a partir del próximo año, solo se está esperando que sean certificados.



Expuso que su gobierno no dejará un presupuesto para ese rubro pero el existente aumentará en un diez por ciento por lo que la próxima administración podría administrar 220 millones de pesos por los 207 que a él le tocó este año.



Por su lado, Cuitláhuac Condado Escamilla afirmó que no será necesario sacrificar alguna obra si no que se analizará la forma de poder solventar ese gasto, mismo que dijo, prevé, será de aproximadamente 30 millones de pesos.