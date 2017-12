Sin afectaciones en Sayula por sismo de 5.5 grados Tweet El sismo de 5.5 grados en la escala de Richter que sacudió esta región de la zona sur del Estado, llegando a sentirse sus efectos incluso hasta la región de los Tuxtlas y unos municipios del Estado de Oaxaca; no generó afectaciones aunque si sustos entre ciudadanos que lo sintieron Sayula de Alemán - 2017-12-12 20:08:43 - Santos López Celdo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-13-02:09:20 Sayula de Alemán No afectó el sismo de este martes en Sayula de Alemán El sismo de 5.5 grados en la escala de Richter que sacudió esta región de la zona sur del Estado, llegando a sentirse sus efectos incluso hasta la región de los Tuxtlas y unos municipios del Estado de Oaxaca; no generó afectaciones aunque si sustos entre ciudadanos que lo sintieron.



El temblor ocurrió según el sistema sismológico nacional a las 9 horas, con 34 minutos y 25 segundos de este martes, ubicándose el epicentro a 51 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán.



La dirección municipal de Protección civil de Sayula de Alemán, informó, que no hubo afectaciones por el movimiento telúrico, aunque hubo ciudadanos que reportaron haberlo sentido.



