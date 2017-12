Promete MAYL inyectar recursos a la Jáltipan-Acayucan

Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-13-01:47:59 Jáltipan

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que hablará con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto para que le inyecte más recursos a la carretera federal en el tramo Jáltipan-Acayucan, porque consideró que no es posible que se tenga una vía de comunicación destrozada.



El anuncio lo hizo luego de que constatará al trasladarse a este municipio, las condiciones deplorables en que se encuentra este tramo carretero.



El Mandatario Estatal estuvo en este municipio, en dónde encabezó junto con autoridades municipales la inauguración de la pavimentación de la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Las Tinas.



Yunes Linares también en la localidad de Lomas de Tacamichapan se reunió con agentes municipales y líderes de comunidades quienes le plantearon el mejoramiento del camino Jáltipan-Lomas de Tacamichapan, debido a que ya no queda nada del asfalto que le tiraron.



Yunes Linares hizo el compromiso de hacer en el ejercicio 2018 la carretera Jáltipan- Lomas de Tacamichapan y para ello se destinarán 50 millones de pesos para que quede en perfecta condiciones. "Porque al venir en camioneta, constaté las condiciones y lo que ustedes sufren diariamente, pues por el aire no se ven los hoyancos", dijo.



Asimismo se comprometió a que vendrá su secretario de agricultura para reunirse con los campesinos que requieren apoyos.



El gobernador dijo que es importante la seguridad y obras, pero también mejorar las condiciones de las familias con apoyos alimenticios, pisos firmes, techos y demás que se entregan a familias necesitadas en la entidad.