Acciones de Karime, estrategia para solicitar asilo, afirma Gobernador

El gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que la solicitud de bienes por parte de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es sólo una estrategia para solicitar asilo en Reino Unido.



Yunes Linares aseguró que la ex presidenta del DIF estatal debería devolver bienes a los veracruzanos en lugar de solicitar a la Fiscalía General del Estado de Veracruz la devolución de los mismos.



“A mí me parece que es un despropósito, ¿cómo va a solicitar la esposa de Javier Duarte que le devuelvan bienes cuando lo que debiera hacer es devolver bienes? Decirle a los veracruzanos: aquí están estos bienes que nos robamos y que le han hecho daño a Veracruz”, enfatizó.



Yunes Linares dijo que la FGEV resolvió pedir a Karime Macías que acuda al ente para ratificar el escrito que aparece con una firma ilegible.



Mencionó que cuando Karime Macías acuda a ratificar sobre el escrito existiría la posibilidad de interrogarla respecto a otros temas a los que está vinculada.