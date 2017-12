Exhorta DIF Veracruz a utilizar albergue en caso de necesitarse

"Si requieren pernoctar que sepan que tenemos el albergue temporal en Canal donde pueden estar, pasar la noche y resguardarse del frío. Hemos estado tranquilos y esperemos seguir así hasta terminar el año cuando hacemos la entrega- recepcion pero podemos decir que nos hemos mantenido tranquilos".



Admitió que debido a la transición con los cambios de gobierno municipal no hay entrega de apoyos para personas en condición vulnerable, sin embargo, mantienen los servicios al interior del organismo.



"Estamos con la transición entonces no hemos estado haciendo entregas porque estamos ya con la nueva administración pero todo lo que es la atención a menores en albergues lo vemos seguido con normalidad hasta este periodo viene decembrinas".



Exhortó a los veracruzanos a no exponerse a los cambios bruscos de temperatura debido a que en esta época repuntan los padecimientos de las vías respiratorias y también se dan complicaciones gastrointestinales.



"La gente se destrampa en estas fechas entonces si hemos tenido cuestiones por enfermedades estomacales y también hemos estado laborando en lo que es el albergue temporal, no tuvimos un incremento sino el mismo número de población que tenemos por las noches con las temperaturas más bajas, las hemos mantenido".