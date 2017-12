Sismo de 5.5 grados con epicentro en Sayula de Alemán; sacudió a todo Veracruz

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-12-17:59:04 Coatzacoalcos El ayuntamiento de Coatzacoalcos ya presenta daños, generados por los constantes sismos de este 2017

Tras el sismo de 5.5 grados en la escala de Richter con epicentro en Sayula de Alemán, el coordinador regional de Protección Civil (PC), Luis Castro Mendizábal, señaló de forma preliminar que no hay daños, sin embargo, el movimiento telúrico se sintió en todo el sur del Estado.



Así mismo, indicó que no ha habido desperfectos en la zona industrial, pues no ha Sido necesario hacer paro de plantas, añadiendo que se harán recorridos en aquellas zonas de Coatzacoalcos que ya habían quedado dañadas por los sismos de septiembre.





