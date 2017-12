Violenta Registro Civil de Veracruz derechos de transexuales: activista

La activista por los derechos de la diversidad sexual, Silvia Susana Jácome, dio a conocer que el Registro Civil del estado está violentando los derechos de las personas transexuales pues se niega a resguardar sus documentos legales primigenios y gozar de una nueva identidad pese a haber realizado los cambios de documentación.



"Un caso muy representativo es el de las personas trans que modificaron su documentación legal en la Ciudad de México y que en la administración anterior todavía hubo personas que pudieron hacer el cambio aquí en el estado de Veracruz", explicó.



Detalló que se trata de personas a las que se les expidió un acta de nacimiento en la Ciudad de México, por lo que están solicitando que el Registro Civil resguarde el acta primigenia, a lo que se ha negado.



"En la administración anterior se dio esa posibilidad, hubo quienes lo pudieron hacer pero ya en esta administración nos han puesto muchas trabas y nos dicen que eso no se puede hacer", lamentó.



Con ello, las personas trans están en una indefinición pues tienen una nueva identidad pero sigue vigente la anterior, lo que genera muchas complicaciones.



"Y a pesar de que nos recibió la persona del Registro Civil, nos han escuchado, la respuesta es la misma que no se puede, y con eso se están violentando los derechos. A más de un año del gobierno de Miguel Ángel Yunes no se ha avanzado prácticamente en nada", criticó.



En el caso del Congreso del Estado la situación es similar, pues aunque hubo una iniciativa sobre las Uniones de Hecho y existió quien lo consideró un avance, para otras asociaciones fue un retroceso "pues es una manera de decirles ya pueden unirse, pero no pueden tener los mismos derechos que las personas heterosexuales".



Apuntó que el matrimonio igualitario sigue en la "congeladora" dado que no se ha impulsado pese a la insistencia en ello, por lo que tanto en el poder Ejecutivo como el Legislativo no han avances en esa materia.