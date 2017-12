El Ayuntamiento de Veracruz no dejará deudas a la próxima administación: Poo Tweet Ramón Poo Gil, alcalde porteño, aseveró que desde el principio se estableció el plan financiero para el flujo de efectivo afín de cumplir con los compromisos establecidos. Veracruz - 2017-12-12 11:53:27 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-12-17:54:34 Veracruz Ramón Poo Gil, alcalde porteño, aseveró que desde el principio se estableció el plan financiero para el flujo de efectivo afín de cumplir con los compromisos establecidos.



"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras posibilidades no sólo para la cuestión de Conagua sino de Grupo MÁS. Está administración se ha cumplido en tiempo y forma por controversias constitucionales de los recursos que son de los veracruzanos y no llegaron a las arcas. Son cerca de 500 millones de pesos pero nosotros seguimos gestionando recursos".



Sobre la conformación de policías municipales informó que lanzarán la convocatoria para contratar a los mejores perfiles.



Se dará preferencia a los porteños ya que conocen la ciudadano y las zonas álgidas.



Los exámenes de confianza los realizará la Secretaría de Seguridad Pública.



Por otro lado aseveró que se encuentra todo listo para el desarrollo del Cuarto Informe de Labores a desarrollarse el 15 de diciembre en el Teatro de la Reforma.



"Ya listo, estamos afinando los últimos detalles y los espero, ojalá nos puedan acompañar para informar a la ciudadanía el estad que guarda la administración pública municipal así como las acciones que se han hecho en cuatro años".



El presidente municipal acudió al Infonavit Buenavista a la supervisión de la colocación de



26 mil metros cuadrados de concreto hidráulico donde ejercen 40 millones de pesos, trabajos que serán inaugurados antes del 15 de diciembre.



Aclaró que durante diciembre seguirá inaugurando obras para cerrar la administración trabajando.



