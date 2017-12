Javier Duarte podría librarla: exsubprocurador

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-12-03:28:14 Coatzacoalcos El matrimonio conformado por Karime Macías y Javier Duarte, al parecer librará toda culpa por el desfalco a las finanzas del estado de Veracruz.

La primera semana de enero se tiene previsto que el despacho Del Toro Carazo, abogados defensores del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, presenten todas las pruebas para demostrar la inocencia de su cliente, así lo dijo en entrevista el abogado Jorge Yunis Manzanares, de la zona sur.



Yunis Manzanares, indicó que el mejor defensor de Javier Duarte de Ochoa ha sido el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien con sus declaraciones, imágenes exhibidas y recientemente los espectaculares donde aparece el exgobernador con una máscara, ha violado la presunción de inocencia, tomando sus defensores esto a favor del exmandatario veracruzano, por lo que será juzgado en un juicio oral en la primera semana de enero, donde valorarán todas las pruebas para tratar de demostrar la inocencia del ahora detenido.



“Javier Duarte de Ochoa, fue detenido por una orden de aprehensión por parte de la PGR, por desvío de recursos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada, la federación lo acusa por 86 mil millones de pesos, según se dice que fue el faltante del exgobernador, aunque en campaña el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares habló que eran 6 mil millones de pesos lo defraudado”.



El exgobernador fue detenido el 15 de abril en Guatemala por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a una orden de aprehensión girada por el gobierno federal, por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.



Una vez detenido Javier Duarte, el Gobierno del Estado gira una orden de aprehensión a través de un juez del fuero común, hacia el gobierno federal y pide que comparezca ante el gobierno del estado de Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber, peculado, tráfico de influencia, coalición, pero los abogados de Duarte de Ochoa promovieron un amparo en donde establecieron que esos delitos no pueden proceder porque se le está siguiendo un juicio de orden federal.



“En el orden federal a Javier Duarte se le acusó de mil 600 millones de pesos, pero no procedió la demanda, a la hora de declarar según el abogado de la defensa del exgobernador, nada más se le ha podido demostrar hasta ahorita 38 millones y medio de pesos, es por lo que se le está juzgando”.



“Cuando Miguel Ángel Yunes Linares denuncia a Duarte ante el estado de Veracruz y Fiscalía fue por 438 millones de pesos, pero no procedieron, en pocas palabras a Javier Duarte se le está siguiendo un proceso por delincuencia organizada, recursos malhabidos o lavado de dinero como se le conozca al delito, hasta ahorita demostrados son solo 38 millones y medio defraudados a la Secretaría del Trabajo y a la SEV”.



Sobre las pruebas presentadas por el gobierno del estado, Yunis Manzanares mencionó que el gobernador se presentó como testigo, aportó videos en alta resolución del anterior gobierno de Fidel Herrera y Duarte, pruebas que se tendrán que valorizar cuando se realice el próximo juicio oral, ya que fueron obtenidas de manera ilícita, no se puede filmar diálogo de corrupción y exhibirlas primero a la opinión pública, sin que exista antes una orden de un juez federal.



“He visto que el gobernador dice que recuperó mil 200 millones de pesos ¿dónde están?, no se puede recuperar un dinero mientras que un juez federal no te condene al pago de la reparación o el decomiso de las cosas, si el juez al dictar sentencia a Duarte, dice que se le van a decomisar los ranchos y todas las propiedades, entonces, sí procede, ahorita son embargos precautorios que ordenó el juez y el fiscal federal, ellos vienen en espera de que si es responsable o si no lo es”.





¿QUÉ PASA CON LOS BIENES DE DUARTE?



“Están embargados los bienes y la policía se encuentra vigilando los predios mientras se dicta sentencia, nadie es culpable hasta que no se demuestre y exista una sentencia del juez y éste ordene el decomiso de esas propiedades, hay una orden de embargo, Duarte, tiene para pagar los 38 millones y medio, eso y más, tan solo esa cantidad a de estar pagando en sus abogados, decía el gobernador que él lo metió a la cárcel, no fue él, sino el gobierno federal, la federación, y si siguen cómo va el proceso, van a terminar devolviéndole todo”.





PURO SHOW MEDIÁTICO CONTRA KARIME



Karime Macías de Duarte, hasta el momento la PGR no ha dicho que se tenga alguna denuncia en su contra, el gobernador y fiscal dijeron que en el estado no había ninguna denuncia sobre ella, porque no fue funcionaria, por lo tanto nadie le ha demostrado ningún delito, por lo que más bien ha sido puro golpe y show mediático, puntualizó el abogado.



“A ella no le pueden quitar nada y le tendrán que devolver todas las propiedades que estén a su nombre, ya que ella no está inducida en ninguna investigación, en caso de que estuviera casada por bienes mancomunados, tal vez podrían tumbarle un 50% de sus propiedades, vamos a ser más claros, ella no tiene denuncia, no tienen porqué embargarle los bienes que estén a su nombre; mientras no haya sentencia no pueden quitarles a ninguno de los dos nada, y a ella menos que ni denuncia tiene”, finalizó el abogado.