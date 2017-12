Adeudan aguinaldo a plataformeros de Veracruz

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-12-03:08:08 Agua Dulce Trabajadores de plataformas radicados en Agua Dulce no han recibido su pago de aguinaldo Trabajadores de Pemex de la Sonda de Campeche radicados en el municipio de Agua Dulce, no han recibido el pago de aguinaldo, al parecer por trámites administrativos.



Se calcula que de los más de 450 trabajadores de planta y transitorios en esta ciudad, el 60 por ciento no recibieron dicha prestación, ocasionado por el cambio de plataforma que era de “transformación digital” para pasar a “corporativo”.



Los obreros, estiman que podría ser hasta el próximo miércoles o viernes, cuando el depósito se vea reflejado en sus cuentas bancarias, por lo que dijeron que seguirán esperando.



Por esta misma situación atraviesan los hidrómilos adheridos en la sección 47 y 42, por lo que ellos junto a sus familias se encuentran “impacientes” debido que tienen que cubrir algunas de las deudas que generaron durante este 2017.



Mientras tanto, los obreros que consiguieron algunos contratos en su calidad de transitorios, también esperan recibir este pago, toda vez que desde hace varios meses ya no fueron contratados, por lo que ahora se emplean, junto a sus familias, en la venta de comida en el comercio informal.