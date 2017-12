Se reunirán administración saliente y entrante de Tuxpan

El próximo miércoles 13 de diciembre, la administración saliente y entrante del ayuntamiento de Tuxpan, se reunirán, para comenzar de forma formal el proceso de entrega-recepción, informó el alcalde electo, Juan Antonio Aguilar Mancha.



En rueda de prensa, el edil electo presentó a los integrantes del equipo de transición, que participaran en esta actividad.



Quienes lo integran son: Antonio Aguilar, como presidente electo y presidente del equipo, Arely Bautista Pérez, quien es además sindica electa, es la vicepresidente; Antonio Bautista Quiroz, regidor, Elda Martínez, esposa del alcalde electo y próxima presidenta del DIF; Rosa Nelly Gallegos Carballo, Braulio Javier García Nieva, Jorge Alberto Fuentes Vergara, Yoshito Sasaguri Aiza, Martha Dolores Quiroz Lagos, José Adrian Lima Pérez y Luis Conrad Moncada Alejo, todos ellos como vocales.



En ese sentido, el munícipe electo adelantó que esta etapa se dé en buenos términos, ya que en por lo menos dos ocasiones, ya se ha sentado a platicar con el alcalde Raúl Ruiz Díaz.



“Yo creo que se va a dar en buenos términos, he platicado en dos ocasiones con el alcalde, él me ha comentado que para él es mejor entregar antes, que el mero día y esa es la cuestión por la que vamos a estar ya el miércoles esperando que a fin de mes, o que el día primero sea lo mínimo que tengamos que recibir”.



Declaró que todo lo que el ayuntamiento saliente les entregue, será auditado ya que no se dejará ninguna omisión, “vamos a revisar inventario, la cuestión de la deuda, hay deudas muy fuertes”.



Consideró que el municipio es uno de los que mayor deuda acarrea, por tanto, adelantó que se hará una reingeniería administrativa.



También anunció que se creará la dirección de Desarrollo Económico y la de de Salud, para brindar una mayor y mejor atención, tanto a los inversionistas que lleguen al municipio, así como a la población vulnerable, sobre todo de las comunidades.



Para finalizar, agregó que la ceremonia protocolaria de cambio de poderes, se efectué el 31 de diciembre a las 11 de la mañana, comentó que al acto, estaría invitando al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a los secretarios de su gabinete.