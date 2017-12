Roban cableado y lamparas en plazoleta de Allende Tweet Aunque todavía no ha sido inaugurado de manera oficial por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos una pequeña plazoleta en el que fueron colocadas las letras de Villa Allende en el malecón de esa comunidad, durante el fin de semana se robaron el cableado eléctrico y cuatro lámparas Villa Allende - 2017-12-11 14:12:31 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-11-20:13:21 Villa Allende Aunque todavía no ha sido inaugurado de manera oficial por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos una pequeña plazoleta en el que fueron colocadas las letras de Villa Allende en el malecón de esa comunidad, durante el fin de semana se robaron el cableado eléctrico y cuatro lámparas.



Lo anterior fue confirmado por el agente municipal, Gabriel Ocaña López, quien dijo que pidieron el apoyo de las corporaciones policiacas para que realicen mas patrullajes sobre el boulevard Emiliano Zapata esquina con Lerdo, a una cuadra del parque Benito Juárez, en donde se encuentra una caseta de vigilancia por parte de la Policía Naval.



“Se robaron las lámparas y el cableado, y aparte los teporochos se llegan a meter allí, ya le pedimos a la Policía Naval que los vayan desalojando, porque el primer día se ensuciaron ahí, porque hay veces son los que cometen el desorden”, expresó el funcionario municipal.



Ocaña López estimo que en esta obra las autoridades municipales tuvieron un gasto de aproximadamente 300 mil pesos, y cuyos trabajos durante un mes y medio, esperando que durante las próximas semanas pudiera ser inaugurada y ser abierta al público en general.



Hasta el momento todavía no se ha interpuesto ningún denuncia ante la fiscalía, pues consideró que eso le compete a la empresa que realizo esta construcción en el malecón de la villa, y es a quien le corresponde colocar nuevamente los objetos que fueron robados. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

