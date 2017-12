Exigen justicia por homicidio de Magaly Hernández en Xalapa

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-11-19:44:07 Xalapa Algunos compañeros y amigos de Magaly Hernández, asesinada en Xalapa, se reunieron en la Plaza Lerdo para exigir justicia

A una semana de que fue encontrada muerta la joven Ruth Magaly Hernández, familiares y conocidos convocaron a una protesta para exigir justicia en la Plaza Lerdo, misma que tuvo escasa participación.



Luego de que en los medios de comunicación se diera a conocer el homicidio de la joven y en donde los xalapeños a través de las redes sociales repudiaron el hecho, la mañana de este lunes, fue casi nula la presencia de personas para apoyar la solicitud para que se esclarezca la muerte de Maggy.



En entrevista Pedro Castro Sánchez, quien dijo que era su compañero de trabajo, dijo que la convocatoria para celebrar la protesta la realizó mediante Facebook, en donde “confirmaron asistencia” alrededor de 70 personas.



Los padres de la joven o familiares cercanos tampoco acudieron a la cita programada para la mañana de este lunes.



“En el grupo tenía un estimado de 70 personas, invité a mis amigos de Facebook y de redes sociales para que vinieran a la protesta”.



Acusaron que aunque ya hay investigaciones es necesario que se les dé celeridad y se ponga atención en la zona conocida como el Santuario de las Garzas, con mayor iluminación y vigilancia por parte de Seguridad Pública.



“Queremos soluciones, que se haga justicia y más que nada que pongan atención en la zona de allá para que pongan más iluminación o pongan algo o de plano se llene ese lugar porque no puede quedar así para que pase otra desgracia”, dijo Mauro Díaz Gómez.



Insistió en que es necesario que se haga justicia con hechos y no con palabras, “ya de palabras ya llevan ocho o nueve mujeres (asesinadas)”.



Agregó que es urgente que se dé con los responsables y no que se inicie un procedimiento que con el paso del tiempo se quede en el olvido.



Sostuvo que aunque recientemente se ha incremento la vigilancia, será de manera temporal por lo que se requiere de medidas de vigilancia concretas y permanentes.



Anunciaron que el próximo viernes llegarán a plantarse nuevamente a Plaza Lerdo hasta obtener respuesta de las autoridades y que así seguirán el tiempo que sea necesario.



Cabe recordar que fue el lunes pasado cuando se dio a conocer que el cuerpo sin vida de Magaly Hernández fue encontrado en el Santuario de las Garzas, mismo que según los primeros reportes indican que murió asfixiada.



La joven fue reportada desaparecida el 22 de noviembre cuando abordó un camión que la trasladaría hasta su casa ubicada en Lomas del Seminario.



Hasta el momento no ha habido información oficial sobre el móvil del homicidio; los padres acusan del hecho a quien fuera su novio de nombre Jesús.