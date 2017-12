Piden animalistas detener vaquilladas y peleas de gallos en Veracruz

Agrupaciones de animalistas de Veracruz exigieron a los diputados locales no avalar la iniciativa del diputado local Daniel Olmos Barradas, con la que se pretende insistir para que se permitan las vaquilladas y peleas de gallos en la entidad.



Recordaron que ya una vez, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, evitó publicar en la Gaceta Oficial del Estado y no entró en vigor aunque ahora se busca que avance.



La integrante del Movimiento Consciencia, Isis Guillén Rasgado, aseveró en rueda de prensa que ha quedado demostrado que son eventos que lastiman a la sociedad, pues someten a grave sufrimiento a los animales, lo que no es un espectáculo que sirva a un estado en crisis como es Veracruz.



Pidió a los legisladores a que, de ser presentada, no aprueben la iniciativa pues enfatizó que deben responder a las demandas de la población que representan y no a sus intereses particulares.



"Convocamos a todos los legisladores concernidos a que, más allá de sus intereses personales e inclinaciones perversas por este tipo de prácticas, piensen en el futuro de sus hijos y de aquellos que han confiado en ellos como representantes públicos. Un animal no puede defenderse", dijo.



Asimismo rechazó ese tipo de costumbres que generan un entorno violento en la entidad, y añadió que ni siquiera son actividades propias de la cultura mexicana.



“Apoyamos las tradiciones pero que estén libres de violencia. Veracruz es un estado rico en tradiciones, ayer se tuvo un evento, como pueden ver. Los veracruzanos no queremos más tradiciones con violencia", abundó.



Insistió en que, en un momento de grave crisis de seguridad en la entidad, se busque reforzar mensajes violentos como los que mandan las peleas de gallos y las vaquilladas, que continuarán poniendo en riesgo a la población.



Refirió que los especialistas advierten que, en sus espectadores, podrían generar expresiones de violencia también contra otras personas.