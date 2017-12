Xalapa, séptimo lugar estatal en feminicidios: Morena

Mujeres líderes de Xalapa y autoridades mujeres y hombres electos de Morena exigieron a las autoridades atender el tema de los feminicidios tras señalar que, de enero a junio del presente año, Xalapa ocupó el séptimo lugar de feminicidios a nivel estatal, aunque se estima que pueda haber más casos no denunciados por miedo.



La síndica electa de Xalapa, Ivonne Cisneros Luján, dijo que están preocupadas por el incremento de feminicidios en la ciudad y en el estado de Veracruz, además de la vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres y hombres.



“Alzamos la voz exigiendo justicia para Magaly Hernández Marín, Lorena Pérez Alba, Lorena García, Denis Morales y cinco mujeres más no identificadas, que han sido privadas de su vida durante este 2017. Así como por todas aquellas que han corrido la misma suerte o han desaparecido en los años recientes y cuyos casos no han podido ser documentados”, dijeron.



Recordaron que aun cuando se decretó una Alerta por Violencia de Género en 11 municipios, entre ellos Xalapa, existen muchas interrogantes como el ¿Qué hacen las autoridades? ¿Por qué no aplican la ley? ¿Qué acciones ha tomado la encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres?, ¿Cuál es la opinión de la diputada que preside la comisión de género en el Congreso de nuestro estado y qué ha hecho para exigir al ejecutivo actúe y resuelva?



“¿Qué tipo de atención se le está dando a los familiares de las víctimas? ¿Qué medidas se están tomando en los territorios xalapeños en los que se presentan estas atrocidades? ¿Qué informe nos pueden dar las integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, creado por la Ley de Acceso a una vida sin violencia de Veracruz?, ¿cuántos delincuentes están en la cárcel por estos crímenes?”, preguntó.



Por ello, exigieron a las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno que expliquen a la ciudadanía, estas y todas las preguntas que las familias de las víctimas tienen por la pena de haber perdido a una mujer por el simple hecho de ser mujer y respondan a la sociedad entera cómo van a detener los feminicidios.



“La alerta emitida hace ya más de un año como consecuencia del registro de 335 desapariciones y 190 asesinatos a mujeres, no ha logrado frenar la situación, tal y como se ha documentado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana”, remarcó.



Apuntó que aunque la muerte de las xalapeñas les agravia también da la fuerza para buscar soluciones, para exigir el cumplimiento de la ley y para impulsar todas aquellas medidas preventivas que tiendan a erradicar las desigualdades de género y todo tipo de abuso hacia la mujer que redunde en una sociedad feliz, segura, justa e igualitaria.