Mantiene SEV adeudos con maestros de la zona centro: SNTE Córdoba

De nueva cuenta la Plaza Lerdo se convirtió en el ‘muro de los lamentos’, y es que la mañana de este lunes fue escenario de protestas de cafetaleros, maestros jubilados y de familiares buscando a personas desaparecidas.



En el caso de los docentes retirados, en entrevista Julia Ramírez Zavaleta, integrante de la Delegación D- IV-017 de la Sección 32 del SNTE con ubicación en Córdoba, acusó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), desde hace varios meses mantiene adeudos con los maestros jubilados sobre todo de seguros de invalidez y de defunción.



Desde que iniciaron a trabajar cuentan con seguro de retiro, de vida y por invalidez, este último desde el 2011 a la fecha no ha sido pagado, es decir durante prácticamente todo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



Indicó que si bien el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares argumenta que no cuentan con los recursos necesarios, cuando asumió el cargo, sabía perfectamente la condición en la que se encuentra el estado.



Denunció que el gobierno yunista ha estado recibiendo recursos federales, pero que al magisterio veracruzano no la ha resuelto ningún problema.



Comentó que son alrededor de tres mil jubilados con los que mantienen adeudos por el pago de seguros: “va de 400 mil pesos a un poco menos, por lo que es un adeudo bastante grande”.



Como jubilados, les están restando parte de lo que es el seguro institucional que es para defunción y éste aún no se ha pagado a sus familias.



“Perdieron el seguro por invalidez y ahora no les quieren hacer efectivo el seguro por defunción, no les están pagando ni uno, ni otro”.



Han estado esperando la respuesta por parte del Secretario General de la Sección 32 del SNTE, el profesor Lázaro Medina Barragán, pero este trámite va muy lento y este recurso es urgente para los maestros jubilados.



Finalmente aclaró que desde que inició la actual administración el pago de estos seguros ha sido puntual, lo que reclaman es el que quedó pendiente de la pasada administración estatal.