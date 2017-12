Con goleada, Ajax frena racha ganadora del PSV y Lozano

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-11-02:19:43 Amsterdam Lozano se mantuvo los 90 minutos de juego. (Foto: Getty)

El PSV, donde milita el atacante mexicano Hirving Lozano, fue goleado 3-0 por el Ajax que rompió la racha de los Granjeros de 11 partidos consecutivos sin derrota, en el clásico de la Liga holandesa.



El conjunto de los Granjeros tuvieron un día complicado, pues además de la baja de Locadia por lesión al minuto 12, Chucky Lozano no pudo hacer nada debido a que todo el partido fue bien cubierto por sus marcadores al grado de que Joel Veltman, en su intento por impedir un remate del mexicano, saltó junto con él y le soltó un codazo en la cara que pasó desapercibido para el silbante al 36’.



Al descanso se fueron con 0-0, marcador que no reflejó la superioridad del Ajax.



Fue hasta el minuto 61, cuando David Neres movió las redes después de aprovechar un tiro de esquina y así colgar el 1-0.



Ajax no dio tiempo a los dirigidos por Phillip Cocu para que se acomodaran en el campo y poder responder al gol, cuando al 64’ Schone probó suerte con un disparo a portería que terminó entre los tres postes para lograr 2-0.



Al 72’, con un disparo de zurda Van de Beek anotó el 3-0 que enterró cualquier posibilidad del PSV.



El mexicano, quien es líder goleador con 10 anotaciones, tuvo disparos a puerta, el más peligroso al minuto 90 pero se fue por encima del marco, además de algunos desbordes que no cuajaron.



Pese al tropiezo, el PSV no perderá la cima de la clasificación gracias a su ventaja de 39 puntos, por las 32 del Ajax









