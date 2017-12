Orfis presentará 17 denuncias por cuenta 2016

El Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz presentará 17 denuncias por observaciones insolventables a la Cuenta Pública 2016, correspondiente al último año de administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.



El presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que son 11 dependencias las que presentan inconsistencias en el manejo de los recursos públicos.



“Porque consideramos nosotros prácticamente insolventables ya sea por la naturaleza de la observación o por el monto tan grande”, agregó el también vocal de la Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1998-2016.



De Unanue Abascal respondió que las inconsistencias en la Cuenta Pública 2016 superan un monto de 5 mil millones de pesos, sin embargo recordó que el presunto daño patrimonial del año fiscal señalado es por más de 12 mil 500 millones de pesos.



“No han reintegrado nada, tengo entendido que no han reintegrado nada, cabe mencionar que paralelamente tienen la fase administrativa, que es la fase del Orfis en donde pueden solventar con documentos o reintegrar los recursos”, explicó.



El legislador mencionó que apenas inició el periodo donde el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz da un periodo de audiencia para que presenten la documentación o el comprobante de algún reintegro de los recursos que no fueron solventados.



Esta fase, especificó De Unanue Abascal, concluye a finales del mes de febrero del 2018.

El diputado local informó que hasta el momento el Orfis ha interpuesto 14 denuncias por inconsistencias en la Cuenta Pública 2016 y aún faltan por interponer otras tres.



En entrevista, el legislador veracruzano también informó que hasta el momento hay 101 ayuntamientos que tienen un presunto daño patrimonial y que aún deberán sustentar el uso de los recursos.