Peligro en Acayucan por venta callejera de cohetes

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-11-01:06:52 Acayucan En las instalaciones del DIF municipal los coheteros han empezado a instalarse

Sin permiso de la Secretaría de la defensa Nacional, protegidos por las autoridades de la dirección municipal de protección civil, comerciantes de cohetes han instalado diversos puestos callejeros en los que se ofrece desde cohetones hasta bombas pirotécnicas.



En tanto, en las instalaciones del ex DIF municipal, ahora llamada expoferia, la Unión de coheteros ya iniciado su instalación rumbo a la venta que anualmente realizan en esta temporada decembrina.



El precio de la pirotecnia que viene principalmente de Tlaxcala, tuvo un incremento del diez por ciento aproximadamente, dijo su dirigente Celia Juárez Lorenzo, quien aclaró que la Unión no tiene bodegas en la ciudad, si no que una camioneta que les distribuye a toda la región, es quien se encarga de tenerlos con abasto.



La líder de la unión de coheteros dijo que, por seguridad y normas legales, no están vendiendo en las calles. Los 15 socios de la unión, instalarán sus puestos en el DIF municipal y estarán vendiendo sus productos hasta el 6 de enero próximo.



En tanto, la directora de comercio, Judith Cárdenas Gracia, dijo que no hay permiso municipal para vender cohetes en la vía pública. El único permiso es para quienes realicen el comercio de pirotecnia en las instalaciones del DIF municipal.



Sobre el comercio informal de éste producto, aclaró que eso es responsabilidad de la Sedena y de la Dirección Municipal de protección civil porque se trata de un peligro.