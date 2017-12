El gobernador personalizó debate legislativo: Kuri

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-10-01:22:38 Acayucan Fernando Kuri Kuri dijo que Miguel Ángel Yunes Linares personalizó debate legislativo, ante la crítica realizada por su bancada

El diputado local, Fernando Kuri Kuri, coordinador de la bancada mixta Juntos por Veracruz y legislador de este distrito electoral, dijo que él no defiende a Javier Duarte de Ochoa, solo que “Cuando los secretarios de gobierno, no tienen como contestar a las preguntas de los diputados, lo más sencillo es echarle la culpa a Duarte” y es lo que acusó en la Tribuna al analizar el primer informe de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien personalizó la discusión legislativa.



“Yo me siento tranquilo, no siento ninguna amenaza, no tengo de qué preocuparme, a lo mejor así lo percibió mucha gente, fue claro, el no entendió el tema del posicionamiento, y siempre, Juntos por Veracruz y Fernando Kuri, seguirá criticando lo que no está de acuerdo del gobierno”, dijo.



Añadió, “No tengo de qué preocuparme, estoy limpio, siempre lo he dicho, en ningún momento he defendido al exgobernador Duarte, simplemente dije que cuando los secretarios de gobierno, no tienen como contestar la pregunta a los diputados, lo más sencillo es echarle la culpa a Duarte, Duarte está pagando lo que hizo, lo que se comió y bueno, eso ya lo decidirán las instancias competentes, al Gobernador se le criticó de un déficit, se le hizo un exhorto del tema de su informe, que es un informe incongruente, el gobernador no le gustó y ya vinieron los temas personales”, dijo al ser entrevistado en esta villa, luego del intercambio de palabras y acusaciones que el legislador y el ejecutivo tuvo en el Congreso del Estado la semana pasada.





¿ES CIERTO QUE SE DETUVO UNA CAMIONETA TUYA CON PET ROBADO?



“Si se le hubiera detenido con PET robado, no me subo a enfrentar al gobernador”.



Dijo que, pese a ese señalamiento, no tomará medidas legales al respecto pero que seguirá su trabajo legislativo…” seguiré levantando la voz por mi distrito, queremos transparencia, queremos la verdad, es lo único que queremos, una rendición de cuentas”, agregó.