Bajas temperaturas castigan Ixhuatlancillo

Con el descenso en las temperaturas, protección civil municipal, realiza recomendaciones a la población para no exponerse a los cambios de temperatura y abrigar a niños y adultos mayores, señalo, Erick Oliver Cruz, titular de protección civil, quién agregó que se espera que las bajas temperaturas y llovizna continué durante el resto del fin de semana.



"Como se ha visto la llovizna es constante, las bajas temperaturas se sienten tanto en la cabecera municipal como en la parte baja y media del municipio, por eso que es que estamos haciendo las recomendaciones a la población y si no tienen que salir es mejor que no lo hagan pues estos cambios en la temperatura es lo que detonan enfermedades respiratorias" agregó.



Dijo que como cada año en temporada invernal, la casa del campesino ubicada en la cabecera municipal se encuentra abierta para recibir a aquellas familias que requieran de un lugar donde pasar la noche o incluso apoyo ante las inclemencias del tiempo.



Añadió que aunque están a pocos días de concluya la actual administración siguen solicitando al gobierno del estado apoyos invernales, principalmente para familias vulnerables.



"Sabemos que ya estamos a unos días de que concluya la administración, pero seguimos trabajando para la población, seguimos solicitando el apoyo del gobierno estatal para que nos envíen apoyos, sin embargo nosotros seguimos trabajando y continuamos haciendo recorridos y brindando información" concluyó.