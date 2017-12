Lillián Zepahua aboga por ley de seguridad interior

Pese a lo controversial que es para la población la Ley de Seguridad Interior, la diputada federal por el distrito de Zongolica, Lillián Zepahua García, dijo esperar que esa legislación pase en el Senado.



"Se trata de dar certeza para que lo que son las instancias como los militares, la Marina y la Policía Federal puedan coadyuvar en las actividades que hace la policía y las dependencias de Seguridad Pública", comentó.



Zepahua García indicó que actualmente hay aspectos en los que esas instituciones no pueden actuar porque la ley los limita, pero de este modo, tendrían ese respaldo.



Reconoció que esta legislación ha causado controversia porque se piensa que se podrían exceder en sus actividades, pero esto tendrá que irse supervisando para que se pueda corregir lo necesario y no cause inquietud en la ciudadanía.



Expresó que en el Senado están fuertes los debates, pero se espera que esa normatividad pase y eso se sabrá la próxima semana, aunque sí se espera que esté cerrada la votación.



La diputada federal por el distrito de Zongolica expresó que de manera persona es una ley que sí le convence porque está visto que tal como está la inseguridad en todo el país se pide la intervención de las fuerzas federales, de los militares y de la Marina.



"Más que nada es el conjugar del trabajar de las fuerzas armadas con Seguridad Pública", expuso.



Zepahua García reconoció que su propio distrito se ve hoy afectado por esa inseguridad, con asaltos constantes, y lamentó que este tema alcance también a la población serrana, que es de las más vulnerables.



Recordó que esa población ha pedido la intervención de las fuerzas federales en esa región con el fin de garantizar la seguridad.



Consideró que es necesario que todas las corporaciones den mayor seguridad a la población, que es lo más importante.