Recrea 202 escenas de Belén con 'Nacimientos' en su casa en Veracruz

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-09-01:54:49 Coatzacoalcos En Coatzacoalcos, el hogar de Aída cuenta con la recreación de 202 escenas de Belén de 11 estados de la República Mexicana y 11 países.

“¡A mí me gustan todos, todos son bonitos!”, son las palabras de Aída González Barrera, ingeniera química de profesión, pero una diseñadora muy peculiar por convicción, pues a lo largo de 35 años coloca ‘Nacimientos’ en su casa, muchos de diversos tamaños, materiales, texturas y países, que hasta ahora suman 202, hecho que se volvió tradición.



“Voy aumentando el número cada año si veo más bonitos, son alrededor de 202, (la tradición la comencé) por mi mamá y mi abuelita que siempre ponían nacimientos; a mí me gustan todos, siento muy bonito, estas fiestas siempre me han gustado”, narró ‘Doña Aída’ a Diario del Istmo al abrir las puertas de su hogar, digno de llamarlo ‘La Casa de los Nacimientos’.



Desde Rusia hasta Perú, de Yucatán a Chihuahua, Aída da muestra de los diferentes nacimientos con que cuenta, para los que se prepara desde noviembre con el fin de colocarlos uno por uno en todos los rincones de su casa, desde la cochera, la cocina, las escaleras y el baño.



“Empecé desde el 3 de noviembre, todas las piezas las envuelvo en papel de baño, luego las pongo en bolsas de plástico y en cajas para que no se humedezcan. Yo prefiero comprar artesanías de los estados, sin contar los de otros países, he comprado en las ferias de Aguascalientes, Puebla y Guadalajara”, comentó.



Los hay de todos tamaños, desde el más pequeño hecho en una cáscara de pistache, hasta el más grande que ocupa la base de las escaleras, así como algunos pintados, bordados, hechos de papel corrugado o maché, en pewter, manta, hoja de maíz, chaquira, fieltro, jabón y cascarón de huevo.



Desde 30 pesos el más barato, hasta de siete mil pesos el más caro; cada uno de los nacimientos tiene un valor sentimental enorme para Aída, que va más allá de lo monetario, pues cada pieza representa una parte de la historia de su familia.



“Mi esposo dice: ‘no se metan con su mamá, que ahí acomode’, a mis hijos les da mucho gusto, incluso hubo un año en el que pasó algo triste y no pensé que lo fuera a poner; yo no me peleo con ‘Santa’, en el norte es el Niño Dios. Yo le digo a las familias que recuperen la tradición de poner el nacimiento, es muy bonito, aunque sean chicos”, puntualizó.



Es entre el 12 y 15 de enero cuando Aída retira los nacimientos para guardarlos, lo que le lleva otro mes.