Urge adecuar ley educativa con temas de sexualidad

La diputada local por Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, consideró que es necesario realizar modificaciones a la Ley de Educación para cambiar el contenido sobre sexualidad y de esa forma atender problemáticas como los embarazos en adolescentes.



En ese tenor, coincidió en que es necesario capacitar a los docentes pues es común que tampoco sepan cómo abordar esos temas, o por cuestiones culturales y de prejuicios no quieran hacerlo.



Consideró que además de la información, se deben brindar herramientas para que se consiga impactar en la educación y atacar el problema de fondo.



"Sí le falta a la Ley de Educación incluirlo más explícito, pero se le tiene que capacitar a los maestros porque es un tema cultural, por muchos años se ha tratado como de ocultar, entonces los mismos adultos no tienen los mecanismos para poder abrir esta información hacia las niñas y los niños, entonces no es nada más el tema de meterlo a la ley, sino cómo se capacita a los maestros para darles las herramientas para que esta información esté adecuada", apuntó.



Y es que muchos profesores omiten los temas sobre sexualidad debido a que no saben cómo abordarlos y evitan hablar de ello, de ahí la necesidad de crear métodos para evitar prejuicios al momento de difundir esta información, pues de lo contrario no será posible erradicar el problema.



"Si se sienten incómodos es por un tema de prejuicios, que justamente lo que queremos es que esta información se dé sin prejuicios, para que estos niños no crezcan de la misma manera que los adultos de ahora que les cuesta trabajo hablarlo", agregó.



De esa forma refirió que muy probablemente las autoridades educativas y de salud, no tienen una segmentación adecuada para llegar a las zonas indígenas de manera adecuada, ya que la cultura en esos espacios suele favorecer a los embarazos adolescentes y los matrimonios a temprana edad.



"Ahí el tema es más complicado, porque se tiene que explorar desde la visión de sus usos y costumbres, pero también se tienen que hacer cosas, a lo mejor no puede ser la misma estrategia generalizada, sino darle un toque particular, pero de la misma manera se tiene que educar en este tema", concluyó.