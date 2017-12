Cita Orfis a ex funcionario duartista por desvíos en CGCS

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) citó a comparecer a Luis Manuel Salgado González, quien fuera titular de la unidad administrativa en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) durante la gestión de María Gina Domínguez Colio, hoy presa en el penal de Pacho Viejo.



El exfuncionario de la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuenta con tres días hábiles para presentarse ante este organismo, quien tendrá que rendir cuentas sobre los desvíos de recursos detectados por los auditores del Orfis, en lo correspondiente a la cuenta pública 2016 de la CGCS.



Asimismo, se le apercibe que en caso de que no comparezca en el término señalado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 de la referida Ley 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado, se le tendrá por precluido ese derecho, sin necesidad de declaración expresa.



“Se notifica al Ciudadano Luis Manuel Salgado González, para que a partir de la publicación del presente Edicto o dentro de los tres días hábiles siguientes a la misma, comparezca ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado”.



Cabe recordar que Domínguez Colio estuvo a cargo de la Coordinación General de Comunicación Social entre 2010 y 2014, y fue vinculada a proceso en mayo de este año acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de incumplimiento de un deber legal, coalición y abuso de autoridad.



Durante su gestión se dice que administró cinco mil millones de pesos, que correspondieron a contratos de publicidad de 16 dependencias de la administración pasada, de los cuáles, la mayoría no contaron con facturas, ni comprobantes de pago.



En su momento y para defenderse de las acusaciones, la ex vocera de Javier Duarte alegó que quienes firmaron las órdenes de pago en favor de las empresas periodísticas fueron Mario Rafael Villegas Rivadeneyra y Luis Manuel Salgado González, como jefes de la unidad administrativa de la CGCS.