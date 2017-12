Xalapa, segundo lugar estatal en embarazos adolescentes

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-08-18:39:17 Xalapa Foto tomada de: https://media22.elsiglodetorreon.com.mx/i/2015/09/755417.jpeg

Las campañas de prevención de embarazos en adolescentes han sido fallidas pues en algunos casos existe una falta de recursos que se suma al problema de la violencia de género, reveló la consultora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Guadalupe López García.



Ante esa situación reveló que Xalapa ocupa el segundo lugar a nivel estatal en embarazos en adolescentes.



Previo a la presentación de las investigaciones "Panorama de la situación del embarazo en adolescentes y abandono escolar" y “Sensibilización en Perspectiva de Género en el Ayuntamiento 2014-2017", dijo que se trata de una problemática que no sólo debe interesar a las familias que la experimentan, sino que es responsabilidad de Estado.



Acusó que es precisamente la ausencia de acciones en las instituciones, lo que está provocando que los números no disminuyan en este tema.



"Xalapa es el segundo lugar en embarazos a nivel estatal, no hay datos a nivel municipal, ese es el problema también que tenemos, pero los datos oficiales de COESPO indican que está en segundo lugar Xalapa. De 10 a 14 años no revisamos los casos porque la mayoría son de abuso sexual", abundó.



Agregó que se trata de una problemática multifactorial, donde principalmente se responde a una ideología machista sobre la figura de la maternidad, y no sólo atañe a la educación, sino que en muchos casos, adolescentes embarazadas no pueden acceder a la interrupción legal del embarazo debido a creencias familiares y presión.



"No abandonan la escuela si se embarazan, sino que abandonan la escuela por falta de oportunidades y de recursos y después se embarazan, esa es la cuestión. La mayoría de las encuestas indican que hay conocimiento de los preservativos, el problema es el ideal y el problema son estas cuestiones culturales y sociales que indican estos prejuicios sobre que si utilizas el condón no se siente, entonces si no abandonamos esa idea, va a ser difícil que aunque conozcan todos los métodos, los sigan utilizando", explicó.



La especialista remarcó que desde el Gobierno Federal se han hecho esfuerzos importantes por combatir esta problemática, como el caso de la Estrategia Nacional para el Embarazo en Adolescentes (ENAEA), aunque su trabajo se ha visto limitado por la falta de recursos asignados.



"Por supuesto recursos, la Estrategia Nacional para el Embarazo en Adolescentes a nivel federal es el marco programático por el que todos los gobiernos a nivel estatal y municipal se tienen que asumir, pero no tiene recursos. Es una estrategia muy interesante y muy bien lograda por el Gobierno Federal, pero no tiene recursos", lamentó.