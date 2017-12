Pagos a burócratas y empresarios activarán la economía: Canaco Xalapa

Empresarios esperan que con el pago puntual por parte del Gobierno del Estado a los trabajadores estatales y proveedores, haya un repunte económico por la temporada navideña.



De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, el pago a empresarios que anunció el representante del ejecutivo será positivo pues podrán hacerle frente a los compromisos de fin de año.



"Yo me imagino que van a hacer una selección de las deudas más antiguas que es lo correcto y yo creo que no hay problema, la cosa es que ya se empiece a pagar. Esto le ayuda mucho a los empresarios para hacer frente a sus compromisos de fin de año, esto viene a darles un poco de respiro", abundó.



Al cumplir con ese compromiso de la autoridad, apuntó, existe certeza de que los pagos se harán de manera puntual y que se genere una derrama económica.



Asimismo dio a conocer que existe una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública desde el pasado Buen Fin para el resguardo de las plazas comerciales que es donde se registra la mayor afluencia.



Además hizo un llamado a la ciudadanía para tomar las medidas de prevención necesarias y no llevar consigo cantidades en efectivo que signifiquen un riesgo, sino hacer uso de las tarjetas de débito o crédito.



Por último, el líder empresarial dijo que si bien anteriormente registraban hasta cinco asaltos a comercios o transeúntes a la semana ahora hay una disminución considerable, aunque no se puede bajar la guardia.