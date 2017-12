Seguridad de Veracruz, asunto que no debe politizarse: José Yunes Tweet Al rendir su quinto informe de labores, a través de una transmisión vía internet, el senador José Francisco Yunes Zorrilla sostuvo que garantizar la integridad física de los veracruzanos y salvaguardar su patrimonio son valores que no admiten pretexto y que nunca deben politizarse Veracruz - 2017-12-07 22:29:29 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Al rendir su quinto informe de labores, a través de una transmisión vía internet, el senador José Francisco Yunes Zorrilla sostuvo que garantizar la integridad física de los veracruzanos y salvaguardar su patrimonio son valores que no admiten pretexto y que nunca deben politizarse.



En septiembre del año pasado, expuso, se envió un exhorto para la participación de las fuerzas federales, para dotar de esquemas de inteligencia y apoyo táctico para detener la ola de violencia desatada en la región.



Asimismo, dijo que la Ley de Seguridad Interior deberá cumplir con la dotación de un marco legal que brinde certeza jurídica en la participación del ejército y la marina armada de México, en el apoyo a las labores de seguridad pública preservando categóricamente la protección de los derechos humanos.



EL AGRO



José Yunes destacó el apoyo a la agricultura y la ganadería en “momentos críticos” para la economía de Veracruz



Dijo que ante el desplome de los precios del café, se logró ampliar el presupuesto en 560.3 millones de pesos.



Para el sector cañero se logró conseguir recursos adicionales por 148 millones de pesos en proyectos productivos.



Además, detalló, se atendió a productores de papaya, de chile, de piña, de oleaginosas entre otros, por un total de 387 millones de pesos en los últimos cinco años.



INFRAESTRUCTURA



Afirmó que el gobierno Federal canalizó para infraestructura en comunicaciones y trasportes a lo largo y ancho del estado se lograron 738.5 millones para pavimentaciones en más de 50 municipios del Estado, 733 millones para la modernización, rehabilitación y creación de caminos rurales; 724 millones para carreteras y 138 millones para puentes.





