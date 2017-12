Cobros de piso en el país frenan operaciones de empresarios veracruzanos

El empresario Antonio Chedraui Mafud dijo que la inseguridad y el crimen organizado han generado que en algunas ciudades los empresarios veracruzanos no puedan ingresar a repartir mercancía, pues los criminales les piden cuotas.



Negó que en el estado de Veracruz su empresa haya sufrido un caso de este tipo, aunque se desconoce si empresarios de otros ramos estén atravesando está situación y se vean obligados a realizar “pago de piso”.



"Tenemos ciudades en donde no podemos entrar a repartir, porque el crimen organizado te dice que si quieres entrar a repartir nos tienes que dar una cuota, son varios estados, es un problema generalizado", y agregó que esta problemática hasta el momento no se ha dado en Veracruz pero si en estados fronterizos y en el centro del país.



Asimismo, el empresario dijo que es un problema general y que se necesita apoyo tanto de los policías como de la autoridad para poder combatir esta problemática.



"Necesitamos policía mejor, más comprometida la policía pero también más comprometida la autoridad en darles carrera dentro de la institución, necesitamos que los padres estén más vigilantes y que a los culpables se les castigue".