Sin reclamar cuerpo de sujeto asesinado en Mina Tweet Nueve días lleva en el Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, una persona del sexo masculino encontrado ejecutado y embolsado cerca del puente Reyes Azteca del ejido Tacoteno, por lo que de no ser identificado podría terminar en la fosa común Minatitlán - 2017-12-07 18:38:50 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-08-00:39:16 Minatitlán Nueve días tiene como desconocido hombre ejecutado a golpes Nueve días lleva en el Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, una persona del sexo masculino encontrado ejecutado y embolsado cerca del puente Reyes Azteca del ejido Tacoteno, por lo que de no ser identificado podría terminar en la fosa común.



El infortunado hombre de unos 55 años de edad, fue localizado entre la maleza, no fue identificado en el lugar del hallazgo y su cuerpo fue depositado en una de las planchas del semefo para necropsia de rigor.



El ultimado a golpes aún permanece en el Semefo, en espera que lo identifiquen o de lo contrario podría ser sepultado en las próximas horas, en la fosa común. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

