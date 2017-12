Denunciantes de acoso sexual, en portada de Time

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-07-17:58:02 Redacción

La revista Time nombró “personalidad del año” a quienes “rompieron el silencio” sobre el acoso sexual. Estos “silence breakers” (rompedores de silencio) son en su mayoría mujeres, desde las primeras que acusaron públicamente al magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, hasta aquellas que compartieron sus historias de abuso usando el hashtag #MeToo (yo también), y que desencadenaron el reconocimiento de una incómoda verdad en Estados Unidos (y en el mundo).



“En octubre, cuando (la actriz) Ashley Judd denunció el comportamiento de (Harvey) Weinstein en el (diario) The New York Times, la primera estrella en hacerlo, el mundo escuchó”, consideró la revista Time.



“Si estrellas del cine no saben a quién recurrir, ¿qué esperanza les queda al resto de nosotras? ¿Qué esperanza tiene una portera que es acosada por un compañero pero se queda en silencio por miedo a perder su trabajo, trabajo que necesita para mantener a sus hijos? ¿Para la asistente administrativa que se defiende todo el tiempo de un superior que no toma un ‘no’ como respuesta? ¿Para una empleada de un hotel que nunca sabe, mientras va de habitación en habitación cambiando toallas y limpiando baños, si la va a arrinconar un huésped donde no pueda escapar?”, se preguntó Time.



Después de las actrices Ashley Judd, Rose McGowan y Angelina Jolie, más de un centenar de mujeres han acusado al productor Harvey Weinstein de abusos sexuales, desde el acoso a la violación. Varias de ellas han revelado acuerdos entre abogados para que nada se filtrara de esos abusos.



Desde que Judd habló de Weinstein, no pasa un día sin que una “personalidad” no sea acusada de acoso o abuso sexuales. Casi todos son hombres -del poder político, del entretenimiento, de los medios, de la cultura- y algunos fueron despedidos o suspendidos en sus trabajos. Las víctimas, casi todas mujeres, provienen de todos los ámbitos, de todos los sectores sociales y niveles económicos, de todas las edades.



El anuncio de Time coincidió ayer con la publicación por The New York Times de una gran investigación sobre las múltiples complicidades que permitieron a Weinstein poder abusar durante años.