Serie de María Felix será grabada a finales del 2018

2017-12-07

La productora de televisión informó que un grupo de escritores a cargo de Larissa Andrade, concluyó el libreto basado en la vida personal y artística mismo que ya fue aprobado por Televisa.



Carmen señaló que la investigación fue muy amplia y el equipo de escritores se apoyó mucho en las entrevistas que resguardan las bóvedas de Televisa, así como en libros, revistas y notas de periódicos.



Señaló que durante un año se escribieron 42 horas de historia que será grabada durante el último trimestre de 2018 en distintas locaciones de México y otros países.



Aunque trascendió que Susana González es favorita para interpretar a la diva de la Época de Oro del cine mexicano, Armendáriz prefiere no abundar en el tema, pues asegura que todavía no hay nada definido.



“Algunas cosas estarán dramatizadas y otras no, pero sí fue una vida muy interesante. Abundaremos justo cuando decae el cine mexicano y al mismo tiempo la vida de ella, pues se vuelve una mujer madura. Estará Ernesto Alonso, su amigo de toda la vida que la acompañó, así como Quique (Enrique Álvarez Félix), su hijo”.