Se deteriora más el puente Coatzacoalcos I y sólo aplican remedio casero

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-07-02:16:17 Coatzacoalcos A manera de burla un letrero anuncia la reconstrucción del puente Coatzacoalcos I, pero en el lugar sólo dos menores se dedican a tapar los baches a cambio de unas monedas

La empresa Freyssinet Construcciones sólo hizo un “remedio casero” a la parrilla del Puente Coatzacoalcos Uno que presenta severos daños en su estructura, lo que podría provocar un accidente automovilístico de consecuencias, debido a la gran cantidad de vehículos que transitan diariamente por dicho puente.



Este miércoles, durante un recorrido efectuado por DIARIO DEL ISTMO se pudo constatar que la parrilla de acero autoelevable del Puente Coatzacoalcos Uno se encuentra en mal estado y en varios de sus tramos, está desoldada, por lo que el continuo tráfico de unidades pesadas, la siguen deteriorando aún más y se puede hundir en algunos de sus tramos.



La parte que estaba más dañada ya fue soldada, pero sólo le hicieron un remedio casero mal hecho que no tardará en volverse a despegar, pues los puntos de soldadura que le pusieron están “muy pobres” y no resistirán el tráfico intenso y pesado que se registra diariamente en dicho tramo por donde transitan más de 20 mil vehículos diarios.



A pesar de que la empresa Freysssinet Construcciones, está obligado a responder por las fallas y vicios ocultos que presente la obra de rehabilitación total del Puente Coatzacoalcos Uno, en donde se embolsó más de 400 millones de pesos por concepto de rehabilitación, la empresa ya se fue de Coatzacoalcos y sólo contrató un soldador local para hacer la reparación, que se encontraba bastante deteriorada.



Cabe señalar que la concesión del puente tiene una empresa particular ligada a la familia política del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso actualmente en el reclusorio norte de la ciudad de México.



Cabe señalar que a manera de burla al inicio del Puente Coatzacoalcos rumbo a la Caseta de Cobro, se observa un letrero gigante que anuncia “la reconstrucción del Puente Coatzacoalcos Uno”, sin embargo en el lugar trabajan dos menores de edad, con chalecos naranjas que se dedican a tapar los huecos de la carretera a cambio de unas monedas de los automovilistas.