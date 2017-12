Alistan Gabinete de Víctor Carranza

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-07-02:09:36 Coatzacoalcos

En el más completo hermetismo, el alcalde electo Víctor Manuel Carranza Rosaldo analiza el nombre de los principales funcionarios que lo acompañarán en la próxima comuna, que habrá de presidir a partir del próximo primero de enero.



Para la Tesorería Municipal ha quedado confirmada la contadora Sara García, quien además de ser la suplente de la Sindica Jazmín Martínez Irigoyen. Para la dirección de Obras Públicas está listo el nombramiento de Leopoldo Suárez, un ex contratista en Pemex recomendado directamente por el ingeniero José Luis Peña Peña, ex funcionario de Pemex en el Complejo Pajaritos.



Para Desarrollo Urbano se menciona el nombre del ingeniero Fernando Cerda Cortázar ex funcionario de Pemex Petroquímica y actualmente Jubilado de la Paraestatal. A Catastro Municipal va el Capitán Roberto Ruiz Velasco dedicado al negocio de bienes raíces en el Puerto.



En Comunicación Social del Ayuntamiento irá el licenciado Roberto Pérez López actual director de Comunicación de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión y cercano a la Diputada Federal Rocío Nahle. El Coordinador de Asesores será el licenciado Jesús Hernández Tea, en la Secretaría del Ayuntamiento va Samuel Ordaz cercano al equipo del Diputado local Amado Cruz Málpica e hijo del licenciado Arturo Ordaz Gallegos.



Como “Asesor Externo” va el panista Everardo Domínguez Landa, quien es cercano al ex alcalde jaltipaneco y ex diputado local Domingo Bahena Corbalá.



A la dirección de Servicios Médicos Municipales va el doctor Roberto Ramos Alor, en Acción Social el titular será Fernando del Castillo Ávila, mientras que como director de Desarrollo Agropecuario irá Alejandro Trujillo Hernández y el director de Mercados será Yabin Gómez, locatario del mercado Morelos en esta ciudad.



En los próximos días se harán oficial los nombramientos en las áreas de Ingresos, Egresos, Contabilidad, Jurídico, Contraloría Municipal, Patrimonio del Estado y otras áreas claves en la operación del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.