Alerta de Género hace visibles los feminicidios en Veracruz: Segob

La Directora de Asuntos Internacionales de la Mujer de la Secretaría de Gobernación (Segob), Nashieli Noriega Izquierdo, opinó que mecanismos como el de la Alerta de Violencia de Género visibilizan el problema del feminicidio, de ahí que las cifras comienzan a incrementarse.



Lo anterior al ser cuestionada sobre la falta de resultados de la AVG en 11 municipios de Veracruz, ya que en los municipios en donde se decretó siguen registrando agresiones hacia las mujeres.



“Las alertas de género visibilizan un problema; siempre que hay una alerta de género las cifras tienden a aumentarse porque la gente está más consciente”, opinó.



Al participar en la conferencia “Compromisos del Estado Mexicano con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de igualdad de género” en el Congreso del Estado, la funcionaria federal agregó que este mecanismo está sacando a la luz la realidad del estado.



Noriega Izquierdo justificó no conocer a fondo la situación particular de Veracruz, sobre todo de algunos municipios.



“Yo no conozco las cifras, no soy experta en las cifras anteriores y actuales pero sin duda el hecho de que se haya visibilizado un problema así en este tipo de municipios pudiera representar un incremento; todo lo que se visibiliza tiende a incrementarse”, afirmó.



Además, planteó que es necesario fortalecer la articulación entre autoridades locales y federales para atender las recomendaciones internacionales en materia de paridad de género.



Respecto de la negativa del Congreso local de ampliar las causales de la interrupción de embarazo, Noriega Izquierdo mencionó que cada entidad federativa es soberana, es decir que sale de la competencia de las autoridades federales.