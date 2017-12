Ambulantes, amos y señores de las calles de Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-06-03:06:44 Coatzacoalcos Como si estuvieran en plena Semana Santa en las playas de Coatzacoalcos, vendedores invaden las banquetas del Centro con enormes sombrillas

En todo un viacrucis se ha convertido caminar por las aceras de las principales calles del centro de la ciudad, debido a que las banquetas se encuentran atascadas de vendedores ambulantes y comerciantes establecidos que han invadido el área pública.



La plantilla de vendedores ambulantes era de aproximadamente 250, pero en los últimos meses se triplicó y rebasan la cantidad de mil personas, las cuales tienen tapizadas las principales calles y banquetas del centro de la ciudad.



Cientos de sombrillas colocadas en las aceras, como si estuvieran en un día de playa, es como luce la entrada de la tercera cuadra de Juárez; el ruido infernal y desquiciante que tienen que soportar las personas no tiene nombre; por mucho, se rebasan los decibeles permitidos, convirtiendo el lugar en una casa de locos.



Para complicar más el asunto, comerciantes formales, informales y vendedores de paso por las fiestas decembrinas, compiten entre ellos para ver quien invade más con sus productos, sin importarles que la gente no tenga espacio para transitar y choquen unas con otra en la reducida área que tienen para caminar en la banqueta.



Fuentes del ayuntamiento indicaron que quien está muy ‘movidito’ otorgando espacios y cobrando sin importarle lo que suceda en el centro, es Luis Rendón Martín, regidor con la comisión de Comercio, quien a través de sus tres mosqueteros, Emilio León, ex CAEV, José Roberto Cárcamo y Leticia Zurita (la chilanga), están apuradísimos recolectando su año de ‘Hidalgo’; para muestra están los vendedores de dulces de carretillas, que pagan 10 mil pesos semanales. Si ven a estos personajes por ahí, no se asombre, son los recolectores oficiales.



Las cuotas van desde 500 a los mil pesos por vendedor ambulante. Claro, todo con el visto bueno y consentimiento de Leonardo Lozada Parra, director de Comercio Municipal.